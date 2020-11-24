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Путин заявил о предпосылках для урегулирования в Карабахе

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящий момент создаются предпосылки для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе с учетом интересов Еревана и Баку. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 24 ноября.

Российский лидер напомнил, что начинает работу российский центр гуманитарного реагирования, который займется оказанием помощи жителям пострадавших районов. Также он выразил надежду на участие в этом процессе международных организаций.

«Все это создает предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе и в интересах азербайджанского и армянского народов», — сказал глава государства на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны договорились, что Баку получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Кроме того, в Карабахе будут присутствовать российские миротворцы.

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