Бывший игрок НХЛ пожалел о возвращении в Россию

Бывший игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» Даниил Тарасов заявил, что пожалел о возвращении в Россию в 2015 году. Его слова приводит Sport24.

«"Сан-Хосе" предлагал мне контракт, но из-за семейных обстоятельств пришлось вернуться», — объяснил игрок. Он подчеркнул, что мог получить двусторонний контракт на один год (соглашение, которое оговаривает разный оклад для игрока в зависимости от лиги, в которой он выступает, — прим. «Ленты.ру»), и в команде очень хорошо к нему относились.

Хоккеист добавил, что сейчас согласился бы и на такие условия, но осознает, что возможность упущена. «Я понимал, что придется начинать в фарм-клубе (резервная команда — прим. «Ленты.ру»), и неизвестно, как и что сложится. Но если бы можно было повернуть время вспять, я бы поехал в НХЛ и на такой контракт», — заключил Тарасов.

Россиянин дебютировал за «Шаркс» в феврале 2015-го, но уже в июле подписал контракт с «Динамо». В НХЛ игрок провел пять матчей, а за московский клуб в Континентальной хоккейной лиге в общей сложности — 214.