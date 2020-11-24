Песков объяснил отсутствие у Путина прививки от коронавируса

Президент России Владимир Путин из-за занимаемой должности не может стать добровольцем для испытания отечественной вакцины от коронавируса, объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС во вторник, 24 ноября.

«У нас же не началась еще широкая вакцинация. И в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участия в вакцинировании», — сказал он.

Так Песков ответил на вопрос, почему российский лидер еще не привился от COVID-19.

Ранее Песков уже говорил, что в случае главы государства действуют особые меры предосторожности. Он также заверил, что Кремль не станет утаивать информацию о решении президента Владимира Путина привиться от коронавируса.

6 октября Владимир Путин рассказал, что в его окружении очень много близких людей, родственников и коллег сделали прививку от коронавируса. Всего речь идет о порядке 50 человек. По его словам, у восьми из них незначительно поднималась температура.

Первую вакцину от коронавируса в России разработал центр имени Гамалеи, она получила название «Спутник V». Массовое производство препарата стартовало 15 августа.