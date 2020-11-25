Коронавирус обвалил цены на сыр

В США на фоне пандемии коронавируса и введенных для борьбы с ней ограничений резко обвалились цены на сыр, пишет Bloomberg.

В условиях второй волны пандемии власти большинства американских штатов вводят масштабные ограничения, в том числе запрет на работу заведений общественного питания. В Калифорнии действует комендантский час, а мэр Нью-Йорка Билл де Блазио называет карантин вопросом времени.

Материалы по теме Забрать свое Богачи по всему миру пытаются спрятать свои миллиарды. Как их решили остановить? Пустые кошельки Россияне стали забывать, как выглядят наличные деньги. Когда в стране появится цифровой рубль?

Стоимость сыра чеддер на Чикагской товарной бирже снизилась на 40 процентов. На спотовом рынке (с поставкой в течение двух торговых дней) цена за 40-фунтовый блок (18,1 килограмма) упала на 40 процентов — до 66,4 доллара (1,66 доллара за фунт). 500-фунтовый (226,7 килограмма) бочонок сыра подешевел на 18 процентов — до 700 долларов (1,4 доллара за фунт).

Фьючерсные контракты с поставкой в марте пока стоят дороже: цена 40-фунтового блока равняется 80 долларам (два доллара за фунт), однако аналитики ожидают серьезного удешевления — до 59,6 доллара (1,49 доллара за фунт).

Вместе с тем, падение рынка сыров может оказаться не настолько сильным, как ожидали эксперты. Сгладить негативный эффект могут рестораны быстрого питания, продолжающие работать на вынос.