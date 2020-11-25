Коронавирус обвалил цены на сыр

В США на фоне пандемии коронавируса и введенных для борьбы с ней ограничений резко обвалились цены на сыр, пишет Bloomberg.
В условиях второй волны пандемии власти большинства американских штатов вводят масштабные ограничения, в том числе запрет на работу заведений общественного питания. В Калифорнии действует комендантский час, а мэр Нью-Йорка Билл де Блазио называет карантин вопросом времени.
Стоимость сыра чеддер на Чикагской товарной бирже снизилась на 40 процентов. На спотовом рынке (с поставкой в течение двух торговых дней) цена за 40-фунтовый блок (18,1 килограмма) упала на 40 процентов — до 66,4 доллара (1,66 доллара за фунт). 500-фунтовый (226,7 килограмма) бочонок сыра подешевел на 18 процентов — до 700 долларов (1,4 доллара за фунт).
Фьючерсные контракты с поставкой в марте пока стоят дороже: цена 40-фунтового блока равняется 80 долларам (два доллара за фунт), однако аналитики ожидают серьезного удешевления — до 59,6 доллара (1,49 доллара за фунт).
Вместе с тем, падение рынка сыров может оказаться не настолько сильным, как ожидали эксперты. Сгладить негативный эффект могут рестораны быстрого питания, продолжающие работать на вынос.