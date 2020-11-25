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В России впервые умерли более 500 пациентов с коронавирусом за сутки

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Фото: Globallookpress.com

В России за последние сутки впервые умерли 507 пациентов с коронавирусом — этот показатель стал рекордным с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции в среду, 25 ноября.

Предыдущий антирекорд был поставлен во вторник, 24 ноября. Тогда от COVID-19 умер 491 пациент. За весь период в России от коронавируса скончались 37 538 человек.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила вероятность введения в России новых жестких мер из-за коронавируса. Она считает, что оснований для введения новых мер, таких как локдаун, в стране нет. При этом Матвиенко отметила, что по регионам ситуация с коронавирусом сильно отличается.

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