В России впервые умерли более 500 пациентов с коронавирусом за сутки

В России за последние сутки впервые умерли 507 пациентов с коронавирусом — этот показатель стал рекордным с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции в среду, 25 ноября.

Предыдущий антирекорд был поставлен во вторник, 24 ноября. Тогда от COVID-19 умер 491 пациент. За весь период в России от коронавируса скончались 37 538 человек.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила вероятность введения в России новых жестких мер из-за коронавируса. Она считает, что оснований для введения новых мер, таких как локдаун, в стране нет. При этом Матвиенко отметила, что по регионам ситуация с коронавирусом сильно отличается.