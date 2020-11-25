Появились подробности новых санкций США против российских организаций

Соединенные Штаты планируют ввести санкции в отношении четырех организаций из России и Китая. По мнению Вашингтона, они содействуют иранской ядерной программе, уточняет Reuters, ссылаясь на спецпредставителя США по Венесуэле и Ирану Эллиотта Абрамса.

24 ноября стало известно, что Вашингтон ввел санкции в отношении трех российских организаций. Уточнялось, что ограничительные меры применены против компаний «Авиазапчасть», ОАО «Элекон» и Nilco Group, а также их дочерних структур. В России данный жест сочли дискриминационным.