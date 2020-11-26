Предсказаны главные положения внешней политики Байдена на посту президента

Кандидат от Демократической партии США Джо Байден, заняв президентский пост, откажется от подходов, которые использовал действующий американский лидер Дональд Трамп в отношениях с другими странами. Главные предполагаемые положения внешней политики нового главы государства предсказали эксперты в беседе с Financial Times.

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Бывший посол США в Израиле Мартин Индик (Martin Indyk), работающий в настоящее время в Совете по международным отношениям, считает, что администрация Байдена, вероятнее всего, перестанет поддерживать смену режимов в других странах и постарается максимально дистанцироваться от происходящих госпереворотов. Эксперт по внешней политике Фонда Карнеги за международный мир Карим Саджадпур (Karim Sadjadpour) в свою очередь отметил, что новый президент откажется от различных военных авантюр и сосредоточится на дипломатическом решении возникающих конфликтов — о таких намерениях, в частности, свидетельствуют анонсированные им назначения на должности госсекретаря и советника по нацбезопасности Тони Блинкена и Джейка Салливана соответственно.

По мнению Чарльза Купчана (Charles Kupchan), который работал в штабе Байдена во время предвыборной кампании, а также занимал должность в администрации Барака Обамы, в своей внешней политике кандидат от демократов будет руководствоваться больше прагматическими, чем идеологическими мотивами. В частности, это может привести к тому, что Вашингтон, разочаровавшись в войнах на Ближнем Востоке, снизит свою военную активность.

Кроме того, считают аналитики, Байден, по всей видимости, намерен отказаться от изоляционистской политики Трампа и заново укрепить отношения с традиционными союзниками США в Европе. В то же время, скорее всего, команда нового американского лидера перестанет поддерживать тесные контакты со странами, налаживанием отношений с которыми активно занимался действующий президент — Израилем, Саудовской Аравией, Бразилией, Польшей и Венгрией. При этом многие эксперты сходятся во мнении, что внешнеполитические решения Байдена могут оказаться более жесткими, чем решения Обамы, которого некоторые критиковали за излишнюю робость и нерешительность.

С идеологической же точки зрения, Байден намерен вернуться к идее об исключительности США и продвижению страны как морального лидера. При этом ряд аналитиков считает, что подобный подход в целом устарел. Так, президент Института ответственного управления государством Куинси Эндрю Басевич (Andrew Bacevich) заявил, что такие представления о роли США в мире являются самонадеянными.

Ранее в ноябре Байден рассказал, что планирует сделать в свои первые 100 дней в качестве главы Белого дома. В первую очередь политик планирует изменить миграционное законодательство, а также отменить указы Трампа об окружающей среде.

3 ноября в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп, в свою очередь, заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.