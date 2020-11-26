Госдума приняла дефицитный бюджет

Депутаты Госдумы в четверг, 26 ноября, приняли в третьем чтении дефицитный бюджет на 2021 год и плановые 2022 и 2023 годы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Дефицит в 2021 году запланирован на уровне 2,75 триллиона рублей, что соответствует около 2,4 процента ВВП. В 2022-м году дефицит составит 1,25 триллиона рублей или около 1 процента ВВП. В 2023-м он будет 1,412 триллиона рублей — это 1,1 процента ВВП.

Доходы бюджета в 2021-м, 2022-м и 2023-м годах составят 18,77 триллиона, 20,64 триллиона и 22,26 триллиона рублей соответственно. Расходы в эти же годы будут на уровне 21,52 триллиона, 21,88 триллиона и 23,67 триллиона рублей.