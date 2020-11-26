Самый большой клубок угрей сняли на видео на неизвестной глубоководной горе

Ocean Exploration and Research

Американские ученые обнаружили и сняли на видео самое большое скопление рыб на глубине более 1000 метров. Об этом сообщается на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Открытие было сделано океанологами из Гавайского университета в Маноа, исследовательского института Океанариума залива Монтерей и Национального океанографического центра во время экспедиции DeepCCZ. Она была предпринята в 2018 году для поиска полезных ископаемых в глубоководной зоне Клариона-Клиппертона, простирающейся от Мексики до Гавайских островов.

Клубок слитножаберных угрей, относящихся к малоизученному виду Ilyophis arx, заметили на вершине одной из прежде неизвестных подводных гор. Рыбы собрались на глубине 3003 метра возле ловушки, где в качестве приманки лежало около килограмма скумбрии. Несколько угрей удалось поймать.

После возвращения ученые подсчитали, что скумбрия привлекла 115 слитножаберных угрей. Крупнейшие скопления глубоководных рыб, которые фиксировались прежде, были почти вдвое меньше. «Наши наблюдения всерьез удивили нас, — рассказывает одна из участниц исследования Астрид Лейтнер (Astrid Leitner). — О таком количестве рыб в малонаселенных и бедных пищей глубинах моря не сообщалось никогда».

О находке рассказывается в научной работе, которую в ноябре опубликовал журнал Deep-Sea Research.

Ранее сообщалось, что у берегов Австралии сняли на видео редчайших глубоководных существ — восьмиметровых кальмаров Magnapinna. Исследователи заметили этих головоногих во время погружений в Большом Австралийском заливе.