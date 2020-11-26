Раскрыта реальная стоимость iPhone 12

Себестоимость компонентов iPhone 12 Pro составляет чуть больше 400 долларов. Об этом сообщает издание Nikkei.

Специалисты изучили все компоненты флагманского смартфона Apple и выяснили, что реальная стоимость iPhone 12 Pro без дополнительных наценок составляет 406 долларов. Большую роль в производстве смартфона сыграли поставщики из Южной Кореи — на стоимость компонентов азиатских партнеров приходится 26,8 процента от общей доли. Журналисты заметили, что эта доля выше, чем в iPhone 11.

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Из раскрытых данных следует, что самым дорогим компонентом нового iPhone является OLED-дисплей, экраны поставляют южнокорейские компании Samsung Display и LG Display. По сравнению с iPhone 11, который был оснащен IPS-экраном, доля южнокорейских деталей выросла на 9,1 процентных пункта, доля американских, наоборот, снизилась на 3,9 пункта. Отмечается, что поставщики из Южной Кореи, в частности Samsung, доминируют на рынке OLED-дисплеев.

Журналисты также оценили вклад японских IT-компаний в создание смартфонов Apple. Уточняется, что Sony является ключевым поставщиком для CMOS-датчиков, которые используются в iPhone. Стоимость компонентов составляет от 5,40 до 7,40 доллара за штуку.

В заключение авторы заявили, что Apple до сих пор продолжает собирать большую часть смартфонов на заводах в Китае. В сообщении говорится, что компании нужно найти другие производственные площадки, чтобы уменьшить зависимость от поставщиков в одной стране.

Оцененный журналистами в 406 долларов iPhone 12 Pro доступен для покупки минимум за 999 долларов. Стоимость смартфона в России начинается с 99 990 рублей. Самым дешевым аппаратом Apple актуального поколения является iPhone 12 mini, который оценен минимум в 69 990 рублей.