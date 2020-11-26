Киссинджер призвал Байдена быть помягче с Китаем

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер призвал кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена быть помягче с Китаем. Его цитирует The Hill.

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«Я думаю, что коалиция, нацеленная против конкретной страны, неразумна, а коалиция для предотвращения опасностей необходима там, где того требует ситуация», — отметил он, выразив свое беспокойство относительно политики будущей администрации в отношении Пекина. Бывший госсекретарь опасается, что Байден будет создавать объединение, нацеленное против Китая.

Киссинджер считает, что метод общения нынешнего президента США Дональда Трампа с китайской стороной был конфронтацией, поскольку республиканец переживал по поводу «несбалансированной эволюции мировой экономики». The Hill отмечает, что политик «в упор не желает видеть» опасность, которую представляет Пекин.

25 ноября лидер Китая Си Цзиньпин лично поздравил Байдена с избранием. Он отметил, что устойчивое развитие американо-китайских отношений соответствует интересам обеих стран.

Генри Киссинджер — американский государственный деятель, дипломат и эксперт в области международных отношений. В 1969-1975 годах он занимал пост советника по национальной безопасности США, а с 1973-го по 1977 год возглавлял Госдеп. Киссинджер считается инициатором политики «разрядки» в отношениях США и СССР. В 1973-м он был удостоен Нобелевской премии мира.

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