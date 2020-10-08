Киссинджер сравнил современную борьбу держав с ситуацией перед Первой мировой

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил обеспокоенность «новой холодной войной» США и Китая — ситуацию в мире он сравнил с положением дел перед Первой мировой. Об этом сообщает Bloomberg.

По мнению американского дипломата, США и Китай должны установить пределы противостояния, что необходимо для общей деэскалации. «Вы можете сказать, что это совершенно невозможно. Но если это совершенно невозможно, мы окажемся в ситуации, похожей на Первую мировую войну», — выразил мнение Киссинджер о борьбе держав.

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По словам эксперта, одной из причин конфликта между Китаем и США стало появление новых технологий, которые поменяли геополитический ландшафт. Киссинджер считает, что в США должны признать, что современный мир — слишком сложен для того, чтобы одна страна удерживала гегемонию и в экономике, и в стратегической сфере.

Генри Киссинджер — американский государственный деятель, дипломат и эксперт в области международных отношений. В 1969-1975 годах он занимал пост советника по национальной безопасности США, а с 1973 по 1977 год возглавлял Госдеп. Киссинджер считается инициатором политики «разрядки» в отношениях США и СССР. В 1973-м он был удостоен Нобелевской премии мира.

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