Трампу советовали сдружиться с Россией из-за Китая

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер советовал американскому лидеру Дональду Трампу сотрудничать с Россией ради сдерживания Китая. Об этом пишет Daily Beast.

Как рассказали изданию источники, Киссинджер, разработавший тактику установки дипотношений с Китаем ради изоляции Советского Союза, во время встреч с Трампом предлагал ему практически противоположную идею. Их беседы проходили в период передачи президентской власти в США. Стратегия предполагала более тесные отношения с Россией и другими странами региона с целью ограничить растущую силу и влияние Пекина.

Отмечается, что это же Киссинджер обсуждал с Джаредом Кушнером — советником и зятем Трампа. Предложение бывшего госсекретаря нашло поддержку среди администрации президента, представителей Госдепартамента, Пентагона и Совета национальной безопасности, однако дело осложнилось отношениями главы государства с российским лидером Владимиром Путиным, пишет Daily Beast.

25 июля издание Business Insider сообщало, что Москва и Пекин нашли способ остановить рост американской экономики. Таким решением стала распродажа казначейских облигаций США.

16 мая в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча американского и российского президентов. В закрытом режиме они проговорили более двух часов. Оба лидера оценили переговоры положительно.

В конце 2017 года началось торговое противостояние Пекина и Вашингтона. Тогда Трамп одобрил введение первых заградительных мер в отношении китайских товаров. В дальнейшем протекционистские меры в отношении Китая, а также Европы, России и всего мира только расширялись, что привело к развязыванию полномасштабной торговой войны.

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