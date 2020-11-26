Летальность от COVID-19 в Москве в октябре снизилась по сравнению с сентябрем

Показатели летальности от коронавирусной инфекции в Москве сократились в октябре по сравнению с предыдущим месяцем. Соответствующие данные обнародовал департамент здравоохранения столицы.

По данным ведомства, за весь период пандемии при учете случаев, когда коронавирус был основной причиной смерти, летальность составила 2,13 процента. Если же у человека были зафиксированы сопутствующие заболевания — 4,3 процента. По сравнению с сентябрем показатели снизились на 9 и 16 процентов соответственно, указывают в депздраве.

От COVID-19 как основной причины смерти в октябре умерли 2235 человек. В их числе и те случаи, когда при отрицательном тесте по результатам патологоанатомического исследования и анализа клинических признаков причиной смерти был установлен коронавирус — 201 человек. Таким образом, как уточняет ведомство, в статистике учтены и спорные случаи.

Отмечается, что в столице действует комплекс мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции. Развернуты системы массового тестирования, КТ-диагностики, амбулаторного лечения и бесплатного лекарственного обеспечения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в столице. По его словам, она не стала более безопасной, а сам вирус не стал менее коварным. Мэр также добавил, что сейчас идет выпуск дополнительных лекарств, объемы их производства увеличены в несколько раз.