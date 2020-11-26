Собянин объявил о готовности Москвы к массовой вакцинации от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о готовности столицы к массовой вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в городе уже подготовили 300 пунктов для приема москвичей. «Мы готовы к массовой вакцинации. У нас подготовлено около 300 пунктов вакцинации, оснащенных всем необходимым оборудованием, холодильниками и необходимым персоналом. Создана информационная электронная система записи горожан», — отметил мэр.

Ранее 26 ноября Собянин подтвердил, что планов закрывать столицу или отдельные секторы экономики из-за пандемии коронавируса нет. Власти Москвы, по его словам, оценивают реальную эпидемиологическую ситуацию и действуют в соответствии с ней, закрывая те или иные сферы деятельности.

Также мэр заявил, что часть введенных из-за распространения коронавируса ограничительных мер в Москве продлевается до 15 января 2021 года. Согласно ограничительным правилам, москвичам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями предстоит оставаться дома, а предприятия должны обеспечить дистанционную работу минимум 30 процентов персонала. Кроме того, будут закрыты досуговые учреждения для детей.