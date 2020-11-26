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Собянин дал оценку ситуации с коронавирусом

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ситуация с коронавирусом не стала более безопасной, а сам вирус не стал менее коварным, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Его слова передает РИА Новости.

«Говорить о том, что COVID стал менее коварным и более безопасным, нельзя. Ничего подобного. Не надо себя расслаблять и рассказывать всякие басни», — сказал он. Мэр также добавил, что сейчас идет выпуск дополнительных лекарств, объемы их производства увеличены в несколько раз.

Собянин призвал россиян не заниматься самолечением и перестать скупать препараты без рецепта врача. Заниматься самолечением очень опасно, есть риск попасть не только в больницу, но и в реанимацию, подчеркнул он.

Ранее Собянин заявил, что планов закрывать столицу или отдельные секторы экономики из-за пандемии коронавируса нет. Он сказал, что в городе принимаются минимальные ограничения, а «слухи ходят словно мухи».

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