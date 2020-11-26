Владивосток завершил основную программу ремонта дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Об этом сообщает ТАСС.

В администрации города рассказали, что исключением стал последний участок, который был дополнительно включен в план после освоения основных средств. «Подрядчик нарушил сроки и не выполнил все запланированные работы. Специалисты мэрии ведут обследование и подсчет выполненных и не сделанных работ. Подрядчика ждут штрафы за нарушения», — сообщили в мэрии.

На последнем участке необходимо завершить мероприятия по ограждению и организации дорожного движения, нанесению разметки.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2030 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4779,7 миллиарда рублей.