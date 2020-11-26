В «Сапсанах» появятся места для желающих уединиться

В поездах «Сапсан», курсирующих по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва, появятся закрытые спальные купе. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщил заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов, передает РИА Новости.

Как отметил Пегов, спальными купе будут оборудованы новые партии составов, поставки которых начнутся с 2022 года. По его словам, при модернизации первых скоростных поездов такое новшество сделать не успели.

«Некоторые пассажиры просят сделать купе в "Сапсане", чтобы можно было закрыться, уединиться. Сейчас их пока нет, но мы долго обсуждали, как это можно будет сделать», — сказал он, добавив, что в каждом новом поезде будет по одному такому купе.

Ранее стало известно, что между Москвой и Санкт-Петербургом появится высокоскоростное движение, которое также можно будет назвать «диаметром». Благодаря ему путь от одного города в другой сократится до двух часов.