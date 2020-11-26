Потерявший жену британец решил начать новую жизнь и выиграл дом

Житель британского графства Линкольншир по имени Ян Гаррик (Ian Garrick) решил начать новую жизнь после того, как почти пять лет назад его супруга умерла от рака груди, и выиграл новый дом. Британец принял участие в розыгрыше компании, которая собирает средства для людей, страдающих от онкологии, сообщает The Sun.

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Гаррик рассказал, что, участвуя в розыгрыше компании Omaze, скупил 15 лотерейных билетов и ждал объявления результатов. Мужчина отметил, что после смерти жены ему с тремя сыновьями было морально тяжело жить в прежнем доме. «После трагической потери мы все находились в подвешенном состоянии и пытались поддерживать друг друга. Нам был нужен какой-то толчок, чтобы оставить позади плохие воспоминания и заново начать жить. Новый дом — это как раз то, что нам было необходимо», — поделился вдовец. По словам Гаррика, узнав о выигрыше он расплакался, а вскоре получил поздравления от друзей и коллег. Однако британец также отметил, что деньги не могут «излечить от всех проблем», но при этом добавляют жизни позитива.

Новый трехэтажный дом площадью около 279 квадратных метров находится в графстве Чешир на северо-западе Англии. Там расположены четыре спальни, четыре ванные комнаты, просторная кухня, рабочий кабинет и еще несколько комнат. Вокруг здания на участке оформлен сад, в котором стоит джакузи.

Представители Omaze прокомментировали новость изданию и отметили, что благодарны Гаррику за пожертвования, которые пойдут на медицинский уход и поддержку больных. «Мы очень рады, что Гаррику удалось помочь благотворительной организации, которая так много для него значит. Теперь он может насладиться своим призом, который перед Рождеством изменит его жизнь», — отметил вице-президент компании Джеймс Оукс (James Oakes).

Ранее в ноябре 60-летний житель американского округа Ингем в штате Мичиган сорвал джекпот и решил досрочно выйти на пенсию. Мужчина рассказал, что на протяжении долгого времени следил за появлением новых моментальных лотерей. Купив билет в очередной раз, он пришел домой, стер защитный слой и увидел сумму выигрыша — 500 тысяч долларов (на тот момент 38,6 миллиона рублей).