Мужчина выиграл в лотерею 38 миллионов рублей и решил выйти на пенсию

Житель американского округа Ингем, штат Мичиган, сорвал джекпот в лотерею и решил досрочно выйти на пенсию. Об этом сообщает издание MLive.

60-летний американец следит за появлением новых моментальных лотерей и регулярно покупает билеты. Это увлечение помогло ему сорвать джекпот. Он приобрел билет новой лотереи, появившейся в октябре, и выиграл 500 тысяч долларов (38,6 миллиона рублей).

«Я стер защитный слой, когда вернулся домой, и не мог поверить своим глазам. Мне потребовалось около получаса, чтобы взять себя в руки и сообщить о выигрыше жене», — рассказал победитель.

«До меня до сих пор полностью не дошло, что я выиграл, но я знаю, что это изменит мою жизнь. Я смогу оплатить счета, а затем, наверное, выйду на пенсию немного раньше, чем планировал», — сообщил он.

Мужчина приехал в штаб-квартиру лотереи и забрал приз.

Ранее сообщалось, что житель американского города Рок-Хилл, штат Южная Каролина, выиграл в лотерею и сказал начальнику, что в этот день решил не ходить на работу. Вместо этого он отправился прямо к офису лотереи в городе Колумбия, чтобы забрать приз.