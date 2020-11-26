ТНТ покажет финальную серию «Перевала Дятлова» без рекламы

Сегодня, 26 ноября 2020 года, в 22 часа в эфир ТНТ выйдет заключительный эпизод драматического триллера «Перевал Дятлова», сразу после которого состоится премьера документального фильма, рассказывающего о съемках сериала. В память о погибших участниках турпохода, финальный эпизод будет показан без рекламы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе телекомпании.

В финальном эпизоде сериала «Перевал Дятлова» зрители увидят события десятого дня из жизни экспедиции, когда участники похода оказались на том самом безымянном перевале, ставшим для них последним пристанищем. Что на самом деле произошло с группой в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года и послужило причиной их гибели? Что заставило опытных туристов в приступе дикого ужаса покинуть палатку, буквально изрезав ее изнутри? Версий произошедшего огромное количество, начиная от природных, вроде схода лавины или сильного ветра, заканчивая самыми необычными, среди которых — нападение снежного человека, атака инопланетян или испытания секретного оружия.

Рассказывая о своей версии случившегося, создатели сериала опираются на засекреченные материалы следствия, к которым получил доступ автор сценария Илья Куликов. «Я начал заниматься этой темой примерно в 2015 году, поэтому на создание полноценного сценария у меня ушло столько много лет. Захотелось покопаться в этом с психологической точки зрения и если не найти саму правду, то хотя бы почувствовать ее», — рассказал Илья Куликов.

Прежде чем преступить к съемкам, продюсерам и режиссерам Валерию Федоровичу и Евгению Никишову пришлось внимательно и скрупулезно изучить сохранившиеся документы, в том числе личные дневники участников группы, которые помогли составить более полную картину произошедшего.

Сразу после финального эпизода в эфире ТНТ состоится премьера документального фильма о съемках сериала «Перевал Дятлова». Эксклюзивные интервью с актерами и создателями, тонкости производства проекта, выполненного в двух абсолютно разных стилистиках, сложности во время работы, связанные с погодными условиями, воссозданием исторических эпох и многое другое. Кроме того, создатели расскажут — какая именно сцена оказалась для них самой сложной и назовут советский фильм, ставший главным референсом для «Перевала Дятлова».