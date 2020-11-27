Режиссер «Гарри Поттера» рассказал о главном страхе на съемках

Режиссер первых двух фильмов вселенной Гарри Поттера Крис Коламбус рассказал о главном страхе, преследовавшем его на съемках. Его слова передает Collider.

По словам Коламбуса, весь мир ждал экранизации книг о юном волшебнике, из-за чего он испытывал невероятную тревогу. «Давление всего мира было на нас, особенно на мне, потому что я знал, что, если мы облажаемся с этим фильмом — это конец. С этой книгой просто нельзя было сплоховать», — признался он.

«Работа над первым фильмом сопровождалась постоянной нервотрепкой. Первые две недели я каждый день думал, что меня уволят. Все шло неплохо, я просто считал, что если что-то сделаю неправильно, если ******** [допущу ошибку], то буду уволен», — вспомнил кинематографист. Он подчеркнул, что не давал проявления эмоциям на съемочной площадке.

Ранее Коламбус раскрыл причину появления президента США Дональда Трампа в фильме «Один дома 2».