Бывший майор ФСБ избежал тюрьмы за хищение ковров на 6,5 миллиона рублей

В Москве суд приговорил бывшего майора ФСБ Сергея Ренкаса к четырем годам условного срока и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Офицеру удалось избежать тюрьмы за хищение ковров ручной работы стоимостью 6,5 миллиона рублей. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 235-й гарнизонный военный суд признал бывшего офицера ФСБ виновным по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), виновным признан и подельник Виктор Ковтонюк, которому суд назначил три года условного срока и штраф в размере 200 тысяч рублей. Мошенники оказались в суде после обращения в правоохранительные органы представителя «Союза дагестанских ремесленников».

29 сентября сообщалось, что в ходе прений в суде государственный обвинитель просил приговорить бывшего офицера к пяти годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей.

Бывший майор и его знакомый работали вместе в подразделении материально-технического обеспечения войсковой части ФСБ. Они обратились к представителю дагестанской региональной общественной организации (ДРОО) «Союз дагестанских ремесленников» Расулу Гаджиибрагимову и предложили обеспечить приемную ФСБ России коврами. За это сотрудники с помощью имеющихся, по их словам, связей пообещали оказать организации содействие в получении дотаций из республиканского бюджета.

Предприниматель согласился и передал при личной встрече в Москве образцы ковров для приемной ФСБ, так как смотреть их в каталоге работники отказались. Всего Гаджиибрагимов предоставил им девять ковров ручной работы общей стоимостью 6,5 миллиона рублей. Получив продукцию, Ренкас и Ковтонюк заверили, что если руководству приемной ФСБ изделия понравятся, то с ним рассчитаются до мая 2018 года. В обратном случае сотрудники пообещали вернуть ковры.

Однако сотрудники ФСБ не вышли на связь с предпринимателем, и тот обратился в Следственный комитет России по Москве, оттуда материалы были переданы в 51-й военный следственный отдел.