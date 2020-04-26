Похитивший ковры на 6,5 миллиона рублей бывший офицер ФСБ попал под суд

Московская городская военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере в отношении бывшего офицера ФСБ майора Сергея Ренкаса и безработного Виктора Ковтонюка и направила дело в 235-й гарнизонный военный суд. Обвиняемые в 2018 году похитили девять ковров ручной работы, предназначавшихся якобы для приемной ФСБ России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Бывший майор и его знакомый работали вместе в подразделении материально-технического обеспечения войсковой части ФСБ. Они обратились к представителю дагестанской региональной общественной организации (ДРОО) «Союз дагестанских ремесленников» Расулу Гаджиибрагимову и предложили обеспечить приемную ФСБ России коврами. За это сотрудники с помощью имеющихся, по их словам, связей пообещали оказать организации содействие в получении дотаций из республиканского бюджета.

Предприниматель согласился и передал при личной встрече в Москве образцы ковров для приемной ФСБ, так как смотреть их в каталоге работники отказались. Всего Гаджиибрагимов предоставил им девять ковров ручной работы общей стоимостью 6,5 миллиона рублей. Получив продукцию, Ренкас и Ковтонюк заверили, что если руководству приемной ФСБ изделия понравятся, то с ним рассчитаются до мая 2018 года. В обратном случае сотрудники пообещали вернуть ковры.

Однако сотрудники ФСБ не вышли на связь с предпринимателем, и тот обратился в СКР по Москве, оттуда материалы были переданы в 51-й военный следственный отдел.

Вину фигуранты не признают, суд пока не приступает к делу из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса.

В качестве вещественных доказательств к материалам расследования были приобщены записи телефонных разговоров, девять паспортов на ковровые изделия и номера телефонов обвиняемых.

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