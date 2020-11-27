Экономист предостерег россиян от мошенничества с кредитами

Самый популярный способ мошенничества с кредитами — подмена договора в момент его подписания. От такой опасности россиян в беседе с радио Sputnik предостерег финансовый консультант, кандидат экономических наук Александр Саяпин.

Так, в первоначальной версии договора целенаправленно некорректно прописывают реквизиты. Когда клиент это замечает, кредитная организация признает ошибку и перепечатывает договор. Новую версию клиент подписывает не глядя. «На самом деле договор может быть абсолютно другой, но человек его уже подписал», — отметил Саяпин.

В таком случае доказать факт мошенничества сложно, так как человек собственноручно подписал документ. Однако, по словам экономиста, были случаи, когда удавалось расторгнуть договор и вернуть выплаты. В этой ситуации все зависит от конкретного документа и юриста, который будет защищать интересы потерпевшего.

Чтобы не попасться на удочку злоумышленников, эксперт порекомендовал брать кредиты только в известных банках и внимательно читать договоры.

Ранее сообщалось, какой схемой махинаций с кредитами также пользуются мошенники. Так, злоумышленники представляются сотрудниками банка и заставляют россиян взять кредит, а затем перевести средства на счета мошенников.