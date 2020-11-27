Россиян предупредили о росте случаев мошенничества

Распродажи и большие скидки в «Черную пятницу» привели к росту случаев мошенничества, предупрадили в беседе с РИА Новости эксперты.

Так, в преддверии и во время распродаж происходит рост числа фишинговых и скам-атак. Как пояснила ведущий контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидорина, мошенники всегда используют подобные масштабные акции в своих целях, ведь именно в это время бренды делают хорошие скидки и шлют большое количество сообщений, а люди активнее начинают совершать покупки онлайн.

Руководитель группы системных инженеров по работе с партнерами Check Point в России Сергей Забула заметил, что фишинговые атаки участились в октябре и ноябре, поскольку в это время многие компании делают рассылки с информацией о скидках. «Чаще всего, в 87 процентов случаев, фишинговые атаки осуществлялись именно по электронной почте», — пояснил специалист.

Глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров напомнил, что для избежания обмана мошенников необходимо, чтобы на всех устройствах были установлены защитные решения. Антивирусное программное обеспечение может обнаружить фишинговые атаки и заблокировать их. Эксперт рекомендует заранее убедиться в наличии последних обновлений на всех устройствах.

Ранее Центробанк дал несколько рекомендаций тем, кто решит воспользоваться предложениями магазинов в рамках «черной пятницы». В частности, соотечественникам советуют не переходить по ссылкам в письмах и сообщениях от незнакомых отправителей, поскольку многие из них могут вести на фишинговые ресурсы. Нередко мошенники действуют от имени крупных торговых сетей, используя введенные жертвой данные банковской карты.