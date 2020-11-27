Британка разгромила прилавок с сотнями бутылок спиртного в супермаркете

В британском городе Стивенидж женщина зашла в супермаркет и разгромила прилавок с сотнями бутылок спиртного. Сумма ущерба составила несколько тысяч фунтов стерлингов, сообщает Daily Mail.

На видео, опубликованном изданием, видно, как британка сгребает бутылки с вином, пивом, коньяком и другими напитками с полок и кидает их на пол. При этом на плитке уже лежит груда осколков, а пол залит алкоголем.

Персонал супермаркета не реагирует на происходящее: как утверждает таблоид, работники были слишком напуганы, чтобы остановить девушку. В итоге ее задержала полиция.

Сейчас британка находится в больнице с множественными порезами рук. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Представители сети супермаркетов отказались комментировать ситуацию до тех пор, пока расследование не завершится.