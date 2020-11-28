Четыре человека погибли при подрыве автомобиля в Азербайджане

Четыре человека погибли в результате подрыва автомобиля в Физулинском районе Азербайджана. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры страны.

В ведомстве уточнили, что автомобиль Toyota с четырьмя гражданами подорвался на противотанковой мине. На месте происшествия работают силовики, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Также возбуждено уголовное дело по статьям «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны» и «Нарушение международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта» Уголовного кодекса Азербайджана.

27 сентября начались бои между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), которую поддерживает Армения. Азербайджанской армии удалось занять часть населенных пунктов.

9 ноября Баку, Ереван и Москва приняли совместное заявление о прекращении огня. Согласно документу, воюющие стороны остаются на занятых позициях, до 1 декабря под контроль Азербайджана переходят еще три района. В регионе действуют российские миротворцы.