В российском городе случайно застрелили заместителя мэра

В российском городе Новоуральске случайно застрелили заместителя мэра Михаила Черницкого. Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Убийство произошло в ночь на 28 ноября, уточняет канал. Местные сотрудники Следственного комитета уже нашли оружие, из которого был осуществлен выстрел, однако в ведомстве отметили, что заказной характер преступления не прослеживается.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

На посту замглавы города Черницкий проработал с 2019 года. Прежде он занимал должность замначальника в одном из местных банков, передает Telegram-канал LifeShot.

Накануне депутат фракции КПРФ Светлана Воронцова во время сессии гордумы удмуртского города Можги получила от курьера две гвоздики, к цветам прилагалась лента с надписью «Вечная память». Странная посылка была передана накануне голосования по ключевому вопросу о налоговых ставках для местного бизнеса.