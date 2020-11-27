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Российскому депутату во время сессии передали похоронные гвоздики

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Депутат фракции КПРФ Светлана Воронцова во время сессии гордумы удмуртского города Можги получила от курьера две гвоздики, к цветам прилагалась лента с надписью «Вечная память». Об этом на странице своего аккаунта в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава партии в городе Можга Юрий Балахонцев.

«Похоронные цветы передал курьер со словами "вам на завтрашние похороны". Заказчик букета, скрывающийся под псевдонимом Арина Михайлова, сообщил службе доставки, что в городскую администрацию были также отправлены венки», — отметил он, добавив, что мотивы и причины отправителя неизвестны. Балахонцев подчеркнул, что странная посылка была передана накануне голосования по ключевому вопросу о налоговых ставках для местного бизнеса.

По его словам, ранее Воронцова получала в соцсетях угрозы от сотрудницы муниципального «Ритуала». Депутат сочла инцидент прямой угрозой жизни и связывает его со своей работой.

Балахонцев заметил, что недавно его коллега оказалась в центре скандала. «Светлана Воронцова известна тем, что отстояла честь можгинских родителей в скандале с продуктовыми наборами — именно ее пытались засудить за огласку проблемы с качеством продуктов», — добавил он, вспомнив, что в апреле глава Удмуртии Александр Бречалов поручил главе Можги остановить травлю многодетной семьи депутата.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы 26 ноября приняли в третьем чтении дефицитный бюджет на 2021 год и плановые 2022 и 2023 годы. Уточнялось, что компенсировать дефицит в основном собираются за счет государственных заимствований.

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