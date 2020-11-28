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США объяснили причину введения санкций против российских компаний

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Майк Помпео
Майк Помпео
Фото: POOL / Reuters

США объяснили причину введения санкций против российских и китайских компаний. Об этом рассказал госсекретарь США Майк Помпео, передает РИА Новости.

По его словам, меры, принятые США на этой неделе, против ОАО «Элекон», Chengdu Best New Materials, Zibo Elim Trade и группы «Низко» обусловлены передачей данными организациями чувствительных товаров и технологий ракетной программе Ирана. Помпео отметил, что санкции являются часть стратегии США по реагированию на «пагубную деятельность» Ирана. Отмечается, что наложенные санкции включают ограничения на американские госзакупки, государственную помощь и экспорт.

Ранее сообщалось, что администрация президента Дональда Трампа планирует ввести новые санкции в отношении России. Так, согласно предварительному варианту документа, под санкции может попасть Минобороны России. Также ограничительные меры затронут 28 организаций: научные центры и предприятия, занятые в авиационной, ракетно-космической, атомной отраслях и отрасли приборо- и двигателестроения.

24 ноября, стало известно, что США ввели санкции в отношении трех российских организаций. Ограничительные меры применены против компаний «Авиазапчасть», ОАО «Элекон» и Nilco Group, а также их дочерних структур. В России подобный шаг Вашингтона оценили как дискриминационный.

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