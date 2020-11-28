В российском городе ввели режим «черного неба»

Режим «черного неба» ввели в Новосибирске. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

Материалы по теме Режим черного неба Почему Красноярск стал одним из самых грязных городов России и как ему помочь Кто избавит Красноярск от «черного неба»? СГК снесла вторую трубу на Красноярской ТЭЦ-1. Решит ли модернизация одной компании все проблемы?

В сообщении говорится, что до 15:00 30 ноября в Новосибирске «ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности».

Накануне, 27 ноября, режим «черного неба» ввели в другом российском городе — Красноярске. Он будет действовать трое суток.

Ранее, в феврале, на экологические проблемы Красноярска обратила внимание шведская экоактивистка Грета Тунберг. Она ретвитнула пост, в котором говорилось о «черном небе» в городе и том, что никто не заслуживает жизни в постапокалиптическом будущем, подобном этому.

Режим «черного неба» объявляют, когда над населенным пунктом скапливаются вредные вещества, а метеоусловия не располагают к их рассеиванию (например, безветренная погода). В этом случае промышленные предприятия должны снизить выбросы в атмосферу вредных веществ и не проводить работы, связанные с распространением пыли и смога.