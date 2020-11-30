В Татарстане появится животноводческий комплекс за полмиллиарда рублей

В Елабужском муниципальном районе Татарстана откроется животноводческий комплекс 2,2 тысячи голов. Об этом сообщает Министерство экономики республики.

Стоимость проекта оценивается в 500 миллионов рублей. В министерстве рассказали, что на его реализацию сельскохозяйственное предприятие получило заемное финансирование под поручительство Гарантийного фонда Республики Татарстан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

На ферме планируют автоматизировать почти все процессы по доению и кормлению — в сутки в комплексе будут работать восемь человек. «Буренки будут заграничные, родом из Дании. Это наиболее продуктивная молочная порода, среднесуточный надой на каждого животного составит 30 литров, 406 коров уже закуплено», — добавили в министерстве.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.