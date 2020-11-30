Кремль отказал российскому бизнесу в новой поддержке

Кремль отказал российскому малому и среднему бизнесу в дополнительной поддержке на фоне пандемии коронавируса. Заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова публикует РИА Новости.

Представитель Кремля признал, что в настоящее время у бизнеса есть проблемы, связанные с экономическим кризисом. Однако набор мер поддержки уже был сформирован и реализован. «Сейчас не идет речи о каких-то очередных пакетах помощи, просто в этом нет необходимости с учетом того, что экономика продолжает функционировать», — пояснил представитель Кремля.

Он напомнил, что весной ситуация была другая, поскольку тогда бизнес фактически полностью уходил на локдаун. В будущем могут появиться новые меры поддержки, но их сформулируют при необходимости.

Мониторинг института уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова ранее показал, что бизнес в России нуждается в новых мерах поддержки. Более половины предпринимателей считают, что наиболее эффективными были бы снижение налогового бремени и реструктуризация налоговой задолженности. Другим вариантом бизнесмены назвали отсутствие карантина и ограничений для работы.