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Сенатор Пенсильвании узнал о заражении коронавирусом во время встречи с Трампом

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Даг Мастриано
Даг Мастриано
Фото: Rachel Wisniewski / Reuters

Сенатор от штата Пенсильвания Даг Мастриано узнал о заражении коронавирусом во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на анонимный источник.

Мастриано прибыл в Белый дом с другими членами Республиканской партии из Пенсильвании. Отмечается, что встреча в резиденции состоялась после того, как сенатор принял участие в другом мероприятии, где не носил маски. Как только политик узнал, что результат его теста на коронавирус положительный, он ушел со встречи. Она продолжилась после ухода политика.

По данным AP, Трамп уже поговорил с Мастриано и пообещал предоставить ему помощь. Медперсонал также позаботится о сыне сенатора и его друге, которые присутствовали на встрече в Белом доме — их тесты на коронавирус тоже положительные.

Американский лидер переболел коронавирусом в октябре. У его супруги Мелании также оказался положительный тест. Спустя несколько дней у президента нашли антитела к инфекции, еще через некоторое время Трамп сообщил, что вылечился от коронавируса и получил иммунитет. Позднее стало известно, что младший сын политика Бэррон переболел коронавирусом, он перенес COVID-19 бессимптомно.

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