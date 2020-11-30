Курс евро взлетел

В начале торгов на Московской бирже курс евро впервые с 17 ноября взлетел выше 91 рубля. По состоянию на 10:15 он торгуется на уровне 91,25 рубля, свидетельствуют данные площадки.

Доллар вырос до 76,25 рубля. Ослабление российской валюты происходит на фоне падения нефтяных котировок на 2 процента с начала суток. Сорт Brent торгуется на уровне 47,36 доллара, а WTI — 44,7 доллара.

Основные российские фондовые индексы снижаются. Индекс Мосбиржи потерял 0,4 процента, а РТС — 0,6 процента.

На прошлой неделе аналитики швейцарского банка Credit Suisse назвали рубль главным разочарованием года для российской экономики. Они указали, что валюте оказывалась достаточная поддержка со стороны государства, но она все равно оказалась одной из самых слабых валют в Восточной Европе.