Благотворительные фонды вновь заявили правительству о нехватке онкопрепаратов

Российские благотворительные фонды обратились к правительству с открытым письмом из-за нехватки препаратов для онкобольных. Это второе по счету обращение. После первого письма Минздрав, ФАС и Минпромторг пообещали принять экстренные меры для разрешения ситуации.

В фондах уверяют, что принятые ведомствами меры недостаточны и неэффективны, и в России по-прежнему наблюдается дефицит почти трех десятков наименований базовых онкологических препаратов. «Мы видим, что в ответах ведомств и расчетах, на основе которых были приняты решения, возникла путаница», — отмечено в письме. По словам авторов, ни одна из принятых мер пока не разрешает системного кризиса на лекарственном рынке. Благотворители отмечают, что россияне не заслуживают того, чтобы экономия бюджета достигалась за счет реальной угрозы жизни.

Стабилизация лекарственного рынка, по их мнению, возможна только после пересмотра нынешней системы регулирования оборота лекарств.

Благотворительные фонды потребовали организовать срочную закупку ряда препаратов и распределить их по клиникам, а также создать экспертную группу по регулированию российского фармацевтического рынка.

Ранее в Минздраве нашли способ прекратить дефицит лекарств для онкобольных. В ведомстве планируют увеличить предельную отпускную цену на препараты.