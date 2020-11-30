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Кремль отреагировал на слова Санду о выводе российских войск из Приднестровья

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Москва рассчитывает, что по вопросу вывода российских войск из Приднестровья не будет резких движений. Так на слова избранного президента Молдавии Майи Санду отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости в понедельник, 30 ноября.

Изменение статус-кво в Приднестровье может привести к серьезной дестабилизации обстановки в регионе, отметил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что власти Молдавии не обсуждали эту тему с российской стороной. «Мы будем учитывать все возможные негативные последствия каких-либо резких шагов», — заключил он.

Ранее в понедельник Санду заявила, что Россия должна вывести войска из Приднестровья, а также забрать все оружие. О необходимости полного вывода российских войск она говорила еще 20 ноября. По ее словам, статус этой территории еще предстоит определить.

27 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Майи Санду о намерении добиваться вывода Оперативной группы российских войск (ОГРВ) из Приднестровья. По словам Захаровой, речь идет о подрыве усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы.

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