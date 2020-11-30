Женщина не заметила дыру посередине джинсов и провела в них весь день

Британка весь день проходила в джинсах с дырой посреди ягодиц и рассмешила пользователей сети. Об этом сообщает The Sun.

26-летняя Кетт Роджерс (Katt Rogers) из Бодмина, Англия, рассказала журналистам, как не заметила, что ее брюки порвались по центральному заднему шву, и успела «сделать в них множество дел». Так, сначала она отвезла своих двоих детей в школу, не подозревая, что родители других учеников и учителя увидели ее белье. По словам женщины, никто из окружающих не сказал ей о казусе.

После школы англичанка решила отправиться в супермаркет Asda. Через 20 минут сотрудник магазина сообщил ей о дыре на джинсах. Женщина была шокирована, когда увидела ее размер, и расстроилась из-за того, что никто не сказал ей об этом ранее. «Я была так огорчена, что попросила мою маму забрать детей из школы. Я не могла с этим смириться», — добавила Роджерс.

Несмотря на это, героиня материала решила опубликовать снимок своих ягодиц в соцсети, чтобы посмеяться над своей неудачей. Подписчиков рассмешил пост, о чем они написали в комментариях. «Очень смешная история», «Хорошо, что ты увидела положительную сторону этой ситуации!», «Ты точно стала героиней шуток у учителей на ближайшую неделю», — писали они.

Ранее в ноябре модель снялась в порванных на ягодицах джинсах и прозрачном бюстгальтере. Матильду Танто (Mathilde Tantot) запечатлели лежащей на траве в голубых брюках с дырками на ягодицах и коленях и просвечивающем грудь белом бюстгальтере с рюшами.