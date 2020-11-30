Больной шизофренией 173 раза ударил подругу ножом

Родственники страдавшего параноидальной шизофренией мужчины в Англии несколько раз звонили в полицию и сообщали об ухудшении его состояния, однако стражи порядка на вызов отреагировали лишь спустя три часа и стали свидетелями резни, пишет Daily Mail.

За два месяца до убийства мужчина прекратил принимать антипсихотические препараты, и его состояние постепенно начало ухудшаться.

Житель британского города Брейнтри, графство Эссекс, Джейк Нит нанес 173 ножевых ранения своей 33-летней сожительнице Сьюзан Браун. Независимое бюро по контролю за действиями полицейских выяснило, что находившиеся в Испании родственники мужчины дважды звонили в полицию, однако вызовы проигнорировали и вмешались тогда, когда было уже слишком поздно. Ведомство установило, что внимание на произошедший в 2017 году инцидент обратили лишь спустя три часа после второго звонка, поступившего от семьи Нита.

Проведенное в 2018 году расследование показало, что реакция на вызов была заторможена из-за того, что при обработке ему присвоили неправильную категорию. Однако Независимое бюро по контролю за действиями сотрудников правоохранительных органов сняло все обвинения, хотя и признало, что действия принимавших вызовы сотрудников «не соответствовали стандартам». Преступление спровоцировало резонанс, и в полицейских отделениях Брейнтри задумались о приеме на работу психиатров, которые могли бы помочь своевременно реагировать на подобные вызовы.

В феврале 46-летний житель австралийского города Перт Упендра Ихалехева (Upendra Ihalehewa) зарезал жену. После ареста он пожаловался, что неоднократно видел привидения с ее лицами. По его словам, женщина внезапно появилась перед ним, будто призрак, который пришел за ним. Позже выяснилось, что Ихалехева страдал параноидной шизофренией.