Российская стюардесса рассказала о выгоде работы в авиации

Российская бортпроводница раскрыла выгоду работы в авиации. О льготах для членов экипажа девушка рассказала в видеоролике на своей странице в TikTok.

По словам стюардессы, в каждой авиакомпании для сотрудников действует дополнительная льгота, которая называется ID90 и подразумевает 90-процентную скидку на перелеты рейсами самого перевозчика и его партнеров. Однако бортпроводники могут воспользоваться предложением только в случае, если в самолете есть свободные места.

«Если ты хочешь подтвержденное место, то должен заплатить больше — 50 процентов от стоимости билета. Еще в некоторых компаниях тебе дают один билет бесплатно — за определенный стаж», — рассказала автор блога.

Ранее другая российская стюардесса рассказала о плюсах брака с бортпроводницами. По ее мнению, одним из плюсов женитьбы на такой девушке является возможность летать на борту самолета бизнес-классом. Кроме того, не исключено, что семья при необходимости будет иметь скидки на покупку авиабилетов.