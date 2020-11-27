Российская бортпроводница описала суть «синдрома стюардессы»

Сотрудница российской авиакомпании рассказала подробности работы старшего бортпроводника и указала на признаки так называемого «синдрома стюардессы». Соответствующей информацией она поделилась на своей странице в Instagram.

Такой диагноз девушка поставила сама, проанализировав собственное поведение. «Я всегда приезжаю пораньше, чтобы спокойно подготовиться и только потом болтать со всеми, кого встречаю», — пояснила она, описав таким образом суть синдрома.

Автор поста подчеркнула, что, как правило, по прибытии в аэропорт заблаговременно она готовит все документы, берет задание у диспетчеров и попутно отвечает всем знакомым фразой «Еще пять минут, и я вся ваша!».

Затем старший бортпроводник, согласно правилам, собирает членов экипажа на брифинг, в ходе которого доносит до них всю необходимую информацию о полете, отвечает на вопросы и задает их.

«После этого заранее гоню бригаду в самолет. По правилам мы должны быть там за час до вылета, но когда старшая я — иногда получается за полтора. Как по мне, намного лучше сидеть и гонять чаи в ожидании пассажиров, чем бежать туда на каблуках, как сумасшедшие, и в панике где-то накосячить», — заключила автор поста.

27 ноября еще одна российская стюардесса выделила шесть основных типов пассажиров самолетов, которые чаще всего встречаются ей в процессе работы. Первый тип клиента — «одинокий странник»: как правило, путешествует один, никогда не нажимает кнопку вызова, занимается своими делами — смотрит фильм, слушает музыку или читает книгу, и единственное, о чем может вежливо попросить, — принести плед.