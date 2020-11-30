Австралия потребовала извинений от Китая за фейковое фото в Twitter

Австралия призвала Китай извиниться за фейковое фото в Twitter, опубликованное на странице представителя МИД КНР Чжао Лицзяня. Об этом пишет ABC News.

Речь идет о публикации фотографии, где якобы изображен австралийский солдат, который держит нож у горла ребенка. Надпись на изображении гласит: «Не волнуйся, мы пришли с миром!». Извинений потребовал премьер-министр Австралии Скот Моррисон: он заявил, что фотография — фейк, и призвал удалить ее.

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«Это в высшей степени возмутительно и не может быть оправдано никоим образом. Китайскому правительству должно быть стыдно за этот пост», — отметил Моррисон. Он добавил, что австралийско-китайские отношения действительно напряженны, однако такие публикации «не решат проблем» между странами.

ABC News напоминает, что эти события разворачиваются на фоне расследования военных преступлений, которые австралийцы совершили во время войны в Афганистане. В опубликованном в ноябре докладе представителя Минобороны генерал-майора юстиции Пола Бреретона (Paul Brereton) отмечается, что в период с 2009-го по 2013 год командиры патрулей приказывали новобранцам убивать афганцев, чтобы они таким образом прошли «крещение кровью». Жертвами оказывались военнопленные, крестьяне и гражданские.

После публикации доклада девять австралийских солдат покончили с собой. Предположительно, свою роль в некоторых из этих самоубийств сыграл стресс во время расследования, в ходе которого были обнаружены свидетельства 39 убийств, совершенных австралийскими спецслужбами.

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