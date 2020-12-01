Раскрыты причины популярности мужской прически «гриб» из 90-х

Эксперты назвали причины популярности прически, которая была трендовой у мужчин в 90-х годах прошлого века. Об этом сообщает Marie Claire.

Речь идет о стрижке, получившей из-за своей формы название «гриб». В 1990-х годах мужчины разделяли длинные волосы на две части и делали прямой пробор таким образом, чтобы некоторые пряди падали на лицо, образуя челку, которая похожа на «шторки».

Например, с упомянутой укладкой неоднократно появлялись на публике такие знаменитости, как актеры Хью Грант, Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Брендан Фрейзер, Райан Рейнольдс и Райан Гослинг, а также футболист Дэвид Бекхэм и певец Джаред Лето.

В 90-х некоторые психиатры связывали тренд на такую прическу с популярностью персонажей американской кинокомпании The Walt Disney. В связи с тем, что в то время женщины восхищались героями мультфильмов, мужчины пытались копировать их стиль. Вдобавок отмечается, что в прошлом такая прическа считалась идеальным балансом между маскулинностью и феминностью.

По словам других специалистов, упомянутая стрижка пользовалась популярностью, поскольку она демонстрировала густоту волос мужчины. Считалось, что большое количество волос свидетельствовало о том, что он является хорошим любовником.

Marie Claire, в свою очередь, призывает читателей вернуть в моду длинные волосы и прическу «гриб» из-за ее удобства в пандемию коронавируса, когда многие мужчины лишены возможности посетить парикмахеров.

В октябре популярная в 80-х прическа вновь стала трендом у знаменитостей. Звезды начали массово публиковать снимки, на которых показали мелкие кудри, уложенные в пышную прическу.