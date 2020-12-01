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Советник Трампа по коронавирусу подал в отставку

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Скотт Атлас
Скотт Атлас
Фото: Evan Vucci / AP

Специальный советник президента США Дональда Трампа по коронавирусу доктор Скотт Атлас подал в отставку. Об этом сообщает Fox News.

По информации телеканала, заявление об уходе датировано 1 декабря. В нем Атлас благодарит Трампа за «честь и привилегию служить от имени американского народа». «Я много работал, уделяя особое внимание тому, чтобы спасти жизни и помочь американцам пройти через эту пандемию», — говорится в заявлении. Также доктор пожелал всего наилучшего администрации кандидата от демократов на пост президента Джо Байдена.

Отмечается, что Атлас присоединился к администрации президента в августе. Его 130-дневный контракт на этом посту истекает на этой неделе.

В ноябре Скотт Атлас извинился за то, что дал интервью российскому телеканалу RT. По его словам, он не знал, что RT в США зарегистрирован как иностранный агент.

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