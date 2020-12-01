В Госдуме возмутились отказом Молдавии возвращать долг за российский газ

В Госдуме возмутились отказом Молдавии возвращать долг за газ, накопившийся перед Россией из-за потребителей неподконтрольной Кишиневу территории левобережья Днестра. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, передает РИА Новости.

Калашников заявил, что, если избранный президент Молдавии Майя Санду не считает, что Кишинев должен платить за Приднестровье, то тогда ей лучше не высказываться по данному поводу. Он отметил, что в таком случае заявления Санду о выводе российских миротворцев из региона выглядят необоснованными, так как получается, что жители Приднестровья не имеют отношения к Молдавии. Парламентарий посоветовал президенту Молдавии встретиться с представителями региона и попытаться разрешить данную проблему.

Ранее Майя Санду фактически отказалась возвращать долг Молдавии за газ, накопившийся перед Россией из-за потребителей из Приднестровья. Она отметила, что общий размер молдавского долга составляет больше 7,5 миллиарда долларов. При этом у потребителей с территории правобережья, в отличие от Приднестровья, фактически нет задолженности перед «Газпромом».