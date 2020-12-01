Внешний вид гуляющей выпускницы привлек внимание фотографа и прославил ее

Девушка прошлась по улицам Вашингтона в ярком наряде и благодаря своему внешнему виду стала героиней фотосессии. Соответствующий материал публикует Metro.

По информации издания, 18-летняя Жасмин (Jasmine) лишилась возможности пойти на выпускной из-за пандемии коронавируса, поэтому она решила отметить этот день самостоятельно. Студентка надела сшитое на заказ платье ярко-оранжевого цвета с пышной юбкой и сердцевидным декольте, а также соорудила головной убор, имитирующий солнечные лучи. В этом образе она отправилась с подругой к мемориалу Линкольна, чтобы сделать снимки в духе мероприятия Met Gala.

В это же время туристическое место посещала свадебный фотограф Изабелла Ортис (Isabella Ortiz). Девушка в платье привлекла ее внимание, и фотохудожница предложила Жасмин устроить небольшую фотосессию.

Позже героиня материала поделилась полученными кадрами в Twitter. Пост стал вирусным и набрал 589 тысяч лайков и почти четыре тысячи комментариев.

«Жасмин просто потрясающая. Помню, как я спешила домой, чтобы скорее приступить к ретуши фотографий, потому что я не могла дождаться момента, когда покажу ей эти невероятные снимки», — поделилась Ортис.

В июле девушка воссоздала из бумаги платье популярной рэперши Cardi B стоимостью более 18 миллионов рублей, в котором звезда появилась на ежегодном балу Met Gala. 24-летняя студентка лондонской школы дизайна Central St Martin Карина Бондарева смастерила наряд за три дня с помощью 500 листов красной бумаги и 120 клеящих карандашей.