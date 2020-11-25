Выпускницу подняли на смех в сети за нижнее белье из-за неудачного ракурса

@myaaahayyess / TikTok

Выпускница школы поправила шлейф платья на выпускном, попала на видео и стала объектом насмешек в сети. На размещенный в TikTok ролик обратили внимание журналисты Mirror.

На опубликованных кадрах Майя Хейс (Maya Hayes) запечатлена на стадионе во время праздничной церемонии перед остальными учениками. По словам героини материала, на видео из-за ракурса съемки кажется, что она пытается поправить белье, а не подол своего платья, как это было на самом деле.

Публикация Хейс стала вирусной и набрала более двух миллионов просмотров. Пользователей развеселил ее пост, о чем они написали в комментариях. «Не стыдись, это случается даже с лучшими», «Ты точно прославишься», «Прославиться из-за трусов — гениально», «Это очень смешно», — высказывались юзеры.

Ранее в феврале девушка развеселила подписчиков обнажающим ее грудь платьем. Англичанка Кортни Хендерсон заказала наряд на празднование своего дня рождения с вырезами по бокам и глубоким декольте. Однако из-за неподходящего размера эти разрезы оголили ее грудь.