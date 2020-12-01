Живущая в Италии олимпийская чемпионка отказалась возвращаться в Россию

Четырехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Ермакова, живущая в Италии, отказалась возвращаться в Россию. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Ермакова прокомментировала работу спортивного комплекса ее бывшей партнерши Анастасии Давыдовой, отметив, что та не предлагала ей работу в нем. «Она знает, что я обустроилась в Италии, что у меня здесь семья, дети, дом. И не переманивает. За все это время я не думала вернуться», — сказала она. Спортсменка добавила, что в Италии ей не хватает хорошего общения, поэтому ей хотелось бы найти деятельность, которая соединит ее с Москвой.

С 2012 года Ермакова живет и работает в Италии. На ее счету две золотые медали на Играх 2004 года и две победы на Олимпиаде-2008. Также она является восьмикратной чемпионкой мира и Европы. Спортсменка выступала в дуэте с Давыдовой, которая является директором и основателем «Олимпийского центра синхронного плавания», открытого в 2016 году. Давыдова и Ермакова стали первыми спортсменками в синхронном плавании, кому удалось завоевать четыре золотых олимпийских медали.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



