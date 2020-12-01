Десятки тысяч российских школ получили субсидии на горячее питание

В России 38 тысяч школ получили субсидии на горячее питание учеников младших классов. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает «Интерфакс» во вторник, 1 декабря.

«У нас остается 300 школ, которые в течение ближайшего времени также приведут в соответствии требованиям Роспотребнадзора, и тогда у них будет возможность получить федеральную субсидию», — сказал Кравцов. Сейчас горячее питание в них организовано за счет регионального бюджета, пояснил министр.

Обеспечить всех учащихся школ с первого по четвертый класс бесплатным горячим питанием поручил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в середине января. Соответствующий закон подписан в начале марта.

До 2030 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В рамках проекта в российских школах будут внедряться новые методы и программы обучения, тогда как многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. Так, к 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенные с привлечением частных инвестиций.